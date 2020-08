Eindelijk bekend waarvoor Hans Prummel, ex-Gaykrant hoofdredacteur, vastzit: gewelddadige extreem kinderporno

Het delict waarvoor Gaykrant hoofdredacteur Hans Prummel is opgepakt is uitgelekt: hij zit vast voor het bezitten van kinderporno waarin de slachtoffers niet alleen seksueel misbruikt worden, maar ook flink fysiek toegetakeld. De Dagelijkse Standaard heeft dat bevestigd gekregen via betrouwbare bronnen.

Vorige maand werd Gaykrant-hoofdredacteur Hans Prummel opgepakt door de politie. Diens voorarrest werd op 14 juli met drie maanden verlengd, maar nooit werd bekendgemaakt waarvoor de aanvoerder van de bekende homo-publicatie nu eigenlijk van beticht wordt door het Openbaar Ministerie.

De Dagelijkse Standaard kan na intensief contact met betrokken bronnen nu onthullen voor welk ernstig strafbaar vergrijp dat precies is: Prummel zou extreem agressieve kinderporno bezitten, zogeheten ‘hurt core‘. Deze vorm van kinderporno is zo gewelddadig, dat zelfs de meeste pedofielen er niets van moeten hebben. Kinderen worden namelijk niet alleen seksueel misbruikt, maar ook fysiek afgeranseld of zelfs opzettelijk verwond.

Na de arrestatie van Prummel donderde de gehele redactie van de vooraanstaande nieuwswebste voor Nederlandse homoseksuelen in elkaar, en nam adjunct-hoofdredacteur Paul Hofman de hoofdredactionele taken over.

Zoals het er nu naar uitziet, met de beschuldiging van dit ernstige vergrijp, zal Prummel voorlopig niet terugkeren in zijn oude functie, maar voor jaren de gevangenis ingaan. De straf die op het bezit van kinderporno staat is gewoonlijk vier jaar. Die kan echter worden verhoogd naar acht jaar als de rechter acht dat er sprake is van verzwarende omstandigheden.