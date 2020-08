Eindelijk! Fleur Agema gaat los op Hugo de Jonge: ‘Hij kan niks!’

PVV-Kamerlid Fleur Agema heeft het overduidelijk helemaal gehad met zorgminister en CDA-lijsttrekker (haha!) Hugo de Jonge. Op Twitter maakt ze duidelijk dat ze totaal geen vertrouwen meer in hem heeft… én dat ze vraagtekens zet bij de strategie achter zijn beleid.

Nieuwsuur berichtte maandagavond dat er een “tekort aan handschoenen is in verpleeghuizen.” Dit terwijl we al zes maanden bezig zijn met het ‘nieuwe Chinese coronavirus.’

Natuurlijk is dat volstrekt onacceptabel.

En het ergste? Dit is typerend voor het beleid van Hugo de Jonge. Hij loopt de hele dag rond in zijn flitse schoenen, staat te stralen voor de camera, roept continu dat het virus “heel erg!” is… maar beleidsmatig doet hij er vervolgens alles aan om ouderen vooral niet te beschermen.

Fleur Agema is dan ook helemaal klaar met de CDA-bewindsman:

Inderdaad, hij kan niks.

Nou ja, niks… misschien is dat niet helemaal waar. Hij is namelijk heel erg goed in het promoten van een vaccin en in mensen bang maken. Wat dat betreft is hij echt de Lionel Messi van de Nederlandse politiek.

Gelukkig kijkt Agema daar ook doorheen, of zo lijkt het tenminste. Kijk maar:

Waarom pas als er een vaccin is? Waarom niet al als er een geneesmiddel is? @hugodejonge https://t.co/wBD6LbMGm8 — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) August 24, 2020

Ja, waarom kan het alleen een vaccin? Zal dat iets te maken hebben met de banden van De Jonge persoonlijk met de farmaceutische industrie en dan specifiek met de bedrijven die hard een ‘vaccin’ aan het ontwikkelen zijn? Of met de banden van de politiek in het algemeen met die industrie?

Dit is nou eindelijk iets van de PVV waarvan mijn hart sneller gaat kloppen. En dan wel op een positieve manier. Want Geert Wilders zelf roept alleen maar dat er meer, meer, meer harde maatregelen genomen moeten worden. Als je deze tweets leest krijg je de indruk dat Agema daar anders in staat; dat zij beseft dat de autoriteiten dit virus gebruiken als excuus om er allemaal vergaande, dictatoriale regels doorheen te jassen… regels die de manier waarop wij leven drastisch veranderen en wel op een manier die overheden meer macht dan ooit geeft.

Het zou beter zijn voor de PVV als zij de voorvrouw wordt op dit onderwerp en Wilders een stapje opzij doet met zijn “meer, meer, meer” harde maatregelen (tegen een virus waaraan op magische wijze bijna niemand meer overlijdt, terwijl ze wel steeds roepen dat ‘het aantal gevallen toeneemt!’).