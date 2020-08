‘Naïef om te denken dat dit vuurwerk was’ – Enorme explosie in haven Libanon! Direct dag van nationale rouw afgekondigd

Op social media duiken tientallen filmpjes op van een enorme explosie in het havengebied van Beiroet in Libanon. De knal was zo heftig dat op ruim tien kilometer afstand het glas nog steeds uit de kozijnen sprong. Al Jazeera en de Libanese minister van Volksgezondheid spreken al van honderden gewonden. Ook is er al een dag van nationale rouw afgekondigd.

Hier enkele video’s die zijn gedeeld op Twitter:

De schade in de straten van Beiroet:

I am getting a lot of videos from the ground and from the family WhatsApp group.

I will be posting them here.

Damage around the explosion area. #Lebanon pic.twitter.com/DJ4zPB8nst — Abir Ghattas (@AbirGhattas) August 4, 2020

Het lijkt te gaan om een vuurwerkopslagplaats, en heeft in deze video behoorlijke overeenkomsten met de vuurwerkramp in Enschede. De explosie die volgt lijkt echter wel véél groter te zijn:

Er wordt natuurlijk direct wild gespeculeerd over de aard en oorzaak van deze ramp. Volgens sommige Twitteraars lijkt het erop dat vuurwerk weliswaar het begin van deze ramp inluidde, maar dat de vonk daarna is overgesprongen naar veel krachtigere explosieven in andere nabijgelegen silo’s. De BBC wijst erop dat de timing van de ramp ‘ongelukkig’ is, omdat er binnenkort een vonnis door de rechtbank wordt gegeven over de moord op de Libanese oud-premier Rafic Hariri in 2005.

Generaal-majoor Abbas Ibrahim van de Libanese veiligheidsdienst beweert dat het naïef is om te denken dat dit om vuurwerk zou gaan. Hij legt de oorzaak bij in beslag genomen “hoog explosief materiaal”. En dat klinkt ook wel een stuk aannemelijker, gezien de berichten over omver geklapte auto’s, schade aan gebouwen op wel tien kilometer afstand en het videomateriaal waarop de gehele explosie is te zien.