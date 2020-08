Feijenoord schaamt zich kapot voor relschoppende supporters! Supporters liepen met nazi-spandoeken

Tientallen vollidioten van ‘supporters’ van de voetbalclub Feijenoord hebben de club weer flink wat negatieve media-aandacht opgeleverd. Tijdens enkele oefenpotjes in Duisburg hebben de ‘supporters’ zich weer van hun slechtste kant laten zien. Sommige supporters vonden het zelfs nodig om nazi-leuzen te verwerken in hun spandoeken. De clubleiding kan zich nu weer gaan excuseren voor dit soort vollidioten.





Het sportieve succes van Feijenoord tijdens een oefen-toernooi in Duitsland loopt zo een flinke smet op. In een week waarin half Nederland lijkt te ontsporen door ‘verveling’, moesten voetbalhooligans ook weer van zich laten horen.

Laut gruppa of feyenoord mit 200 Leuten in Duisburg, nette Banner dabei.. pic.twitter.com/wvz5hAkAKt

De clubleiding van Feijenoord schaamt zich natuurlijk kapot voor de relschoppers, die een sportief top weekend voor de club zo gigantisch verpesten. Supporters van de club trokken de stad in voor een flinke vechtpartij, vier personen waaronder 2 Duitse agenten raakten hierbij gewond.

,,Helaas kunnen clubs niet verhinderen dat mensen rondom wedstrijden om totaal verkeerde redenen en op eigen initiatief afreizen naar steden waar wedstrijden worden gespeeld. Zitten er onder de relschoppers die een sanctie krijgen ook mensen die daadwerkelijk naar onze wedstrijden gaan, dan komen die uiteraard in aanmerking voor een stadionverbod. Of dat zo is, is nu nog niet duidelijk. Doorgaans blijkt echter dat het gros van de relschoppers geen kaarthouder is of zelfs al een stadionverbod heeft en dus helemaal geen relatie (meer) met de club heeft’