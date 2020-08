Frankrijk eist 33 miljoen pond van Groot-Brittannië om Kanaal te bewaken tegen migranten

Frankrijk zegt haar uiterste best te doen om het oplopende aantal migranten dat de oversteek naar Groot-Brittannië probeert te maken te stoppen. Daar wil de regering van Emmanuel Macron echter wel iets voor terug van de Britten: 33 miljoen in ponden.

The Sunday Telegraph bericht dat de Britten is gevraagd om even 33 miljoen pond over te maken voor de bewaking van het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland.

Volgens de Britse media heeft de regering van Boris Johnson nog niet besloten of ze akkoord gaan met de incasso uit Parijs. Wel zeggen de Britten dinsdag zelf met een eigen voorstel te komen om de illegale oversteek van migranten van Frankrijk naar het Britse vasteland te stoppen.

De Britten nemen liever het initiatief in eigen hand en zullen waarschijnlijk een plan presenteren hoe ze zelf defensief kunnen optreden tegen illegale overstekers. Daarbij zouden drones en legervliegtuigen een rol kunnen spelen.

In slechts een paar dagen tijd hebben enkele honderden migranten de kust van Groot-Brittannië weten te bereiken. In afwachting van wat het Britse Lagerhuis zal beslissen heeft Johnson wel alvast enkele legertroepen naar de grens gestuurd om het Britse grondgebied te beschermen tegen illegale import.