FVD senator Lennart van der Linden: Hugo de Jonge wil een erehaagje voor corona-app. “Dacht ’t niet!”

Zorgminister Hugo de Jonge heeft de Eerste Kamer een brief gestuurd waarin hij senatoren ‘vraagt’ om zijn spoedwet zo snel mogelijk aan te nemen. Zeg maar: direct. Hop. Schiet op. Helaas voor hem denkt FVD-senator Lennart van der Linden daar heel anders over.

“Op 17 augustus heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voortgang van CoronaMelder. Ik heb aangegeven om, op advies van Autoriteit Persoonsgegevens, explicitering van de grondwettelijke grondslag bij wet geregeld te hebben vóór landelijke introductie van CoronaMelder,” aldus De Jonge in zijn brief. “Onder voorbehoud van het te verwachten advies van de van de Raad van Staat over het wetsvoorstel en het op te stellen nader rapport, zal ik de koning verzoeken het wetsvoorstel daarna met de grootst mogelijke spoed naar de Tweede Kamer te sturen. Ik hoop dan op een snelle en voorspoedige behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer en wil ook uw Kamer nu al verzoeken om daarna het wetsvoorstel met de grootst mogelijke spoed in behandeling te nemen.”

Helaas voor de minister Clown is niet iedereen daarvan onder de indruk. Forum voor Democratie senator Lennart van der Linden bijvoorbeeld. Die laat weten op Twitter dat De Jonge zijn “erehaagje” kan vergeten.

Aha. Briefje van Minister de Jonge in de digitale brievenbus. Of de @EersteKamer zich vast in een erehaagje wil opstellen om zijn corona-app-wet er door te jassen voor 1 september. Dacht ‘t niet!#vrijheid #privacy #grondwet #fvd pic.twitter.com/alZPrGY180 — Lennart van der Linden (@lennartvdlinden) August 20, 2020

Zo, daar kan De Jonge het mee doen.

