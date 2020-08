Gefeliciteerd Mark Zuckerberg! Corona maakt alles kapot, maar Facebook CEO heeft nu 100 miljard

Oh, geweldig nieuws voor Mark Zuckerberg. De CEO en oprichter van Facebook hoort sinds vandaag namelijk bij de club van mannen (en vrouwen) die persoonlijk 100 miljard dollar (85 miljard euro) waard zijn.

Dat bericht Nu.nl. De website baseert zich daarbij op de miljardairsindex van Bloomberg.

Hoe Zuckerberg dit deed? Nou, de aandelen van Facebook zijn lekker aan het stijgen. Aangezien hij flink wat aandelen bezit is dat ongelooflijk goed nieuws voor hem.

Sterker nog, hij moet nu nog maar twee mannen voor zich laten. Jeff Bezos van Amazon en … Bill Gates. Jawel, de oprichter van Microsoft die zogenaamd al zijn rijkdom “weggeeft” om vaccines te ontwikkelen en mensen te helpen is tegenwoordig de tweede rijkste man ter wereld met een vermogen van MEER dan honderd miljard dollar.

Maar goed, dat is een ander verhaal. Nu gaat het om Facebook en Zuckerberg.

Zuck bezit 13 procent van de aandelen van Facebook. Daarmee heeft hij de meeste zeggenschap binnen zijn bedrijf. De reden dat de aandelen opeens gestegen zijn is dat Facebook een nieuwe app heeft geïntroduceerd, Reels geheten. Die app gaat de concurrentiestrijd aan met TikTok, een Chinese app die door de Amerikaanse overheid gewantrouwd wordt en waar tegen zelfs al actie genomen is.

Het moet bijzonder prettig zijn voor Zuckerberg, Bezos en Gates dat ze hun vermogen zo snel zien toenemen. De hele wereld gaat gebukt onder de vreselijke coronacrisis, behalve zij. Zij zijn rijker dan ooit — en zelfs rijker dan de rijkste mensen ooit geweest zijn. Vergeleken met deze drie mannen waren de “superrijken” van vorige eeuwen arme sloebers.

