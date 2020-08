GGD kan de druk niet aan! Testcapaciteit kan huidige stijging niet bijbenen

Lekker dan, blijkt de GGD toch niet zo goed voorbereid te zijn als we hadden gehoopt. Nu het aantal besmettingen flink toeneemt, blijkt dat de GGD-testcapaciteit niet met dit tempo kan meegroeien. Was de GGD toch niet zo goed voorbereid als we hadden gehoopt, of neemt het aantal besmettingen sneller toe dan iedereen had verwacht?





Hoe de GGD op dit moment werkt blijkt niet duurzaam te zijn, als het aantal besmettingen blijft stijgen – en dat zal gebeuren – dan staat het bron- en contactonderzoek enorm druk.

“Wij kunnen niet elke week verdubbelen in capaciteit,” zegt GGD GHOR-directeur Sjaak de Gouw. “In sommige regio’s is het elke dag spannend. We moeten nagaan of we deze manier van werken kunnen volhouden.”

De GGD ziet ook een nieuwe zorgwekkende ontwikkeling, voorheen had een besmet persoon gemiddeld met zo’n 3 à 4 mensen contact gehad. Nu loopt dit getal op tot soms wel 50 mensen, zo’n contactonderzoek wordt daardoor wel heel tijdrovend.

De maximale capaciteit van 3000 contactonderzoeken per dag komt langzaam in zicht, en het is nog maar de vraag of de GGD op tijd kan opschalen. De GGD zit met de handen in het haar, voornamelijk vanwege het gedrag van mensen. De contactcirkels van mensen zijn te groot, en dat maakt het werk te moeilijk voor ze.

“Het werk wordt erg veel en ingewikkeld door het gedrag van mensen. Als die zich niet aan de gedragsregels houden, dan is het dweilen met de kraan open.”