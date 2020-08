Groep Otten sjoemelt met partijbestuur gegevens! KVK-gegevens melden andere namen dan partijsite

Er is genoeg te doen rondom het plotselinge vertrek van Femke Merel van Kooten-Arissen. Na haar vertrek bij PvdD ging ze een samenwerkingsverband aan met voormalig 50Plus-voorman Henk Krol. Samen richtten zij ‘Partij voor de Toekomst’ op, die niet meer dan een farce was van Krol om wat media aandacht te genereren. Dit alles om genoeg (positieve) media aandacht te genereren om uiteindelijk ook GO, Groep Otten, in een positief licht te zetten? Daar lijkt het wel op. Er spelen namelijk wat zaakjes bij GO die niet kloppen. En de redactie zou graag antwoorden willen hebben van de partij!

Op de site van Groep Otten staat keurig beschreven wie er in het bestuur van de partij zitten. Zo op het oog lijkt er niks aan de hand, toch speelt er wel wat. Dat wat er op de site staat van Groep Otten – dus wie er in het partijbestuur zit – blijkt niet hetzelfde te zijn als wat er op de site van de KVK staat.

Op de site staan twee namen, die niet vermeld worden bij de KVK? Het gaat om Dorien Rookmaker, Europees parlementariër namens de partij, en Caroline Persenaire, Statenlid Zuid-Holland. De redactie heeft de partij om een antwoord gevraagd, helaas heeft de redactie tot op heden geen antwoord gekregen.

Waarom zouden Henk & Henk beide dames in het bestuur zetten van de partij, maar dit niet netjes vermelden bij de KVK? Want wie zitten er eigenlijk wel in het bestuur van GO – Partij voor de Toekomst is gefuseerd met GO en is een ‘verdwijnende rechtspersoon’ aldus de KVK.

Tot nu toe geen verrassing, de touwtjes zijn (grotendeels) in handen van de voormalig Forum-kemphanen.

Nu zien we ineens twee nieuwe namen opduiken, twee namen die niet op de site van GO zelf vermeld zijn. Het gaat om Henk Krol – wat geen verrassing moge zijn – en Pieter Bogaardt. Wie is deze Pieter Bogaardt, en nog belangrijker waarom is hij de penningmeester volgens het register van de KVK maar niet volgens de site van GO zelf?

Pieter Bogaardt

Bogaardt is woonachtig in Monaco, en enorm vermogend volgens Quote. Als we gaan graven naar zijn verleden dan komen we niet altijd even leuke zaken tegen. Van fraude tot snoepreisjes naar Monaco, een turbulent leven kun je wel zeggen! En nu doneert hij 200.000 euro aan de partij GO, en als ‘beloning’ wordt hij ineens penningmeester gemaakt. Beetje opmerkelijk nietwaar?

Het lijkt erop dat Henk Otten en Henk Krol een vermogend man aan de haak hebben geslagen. Wat voor hun ambities – die absoluut niet onder stoelen en banken worden gestoken – goed uitkomt.

Toch zijn er nog veel ontbrekende puzzelstukjes in deze kwestie. Wat zijn nu precies de werkzaamheden van Rookmaker en Persenaire. Waarom wil de partij niet reageren tegenover de redactie? En waarom klopt het simpelweg niet wat de partij aan de KVK heeft gemeld en wat er op de site van de partij staat?

Het lijkt erop dat er een bepaald duister machtsspelletje gaande is binnen de partij van Henk & Henk. Van Kooten is belazerd, een tijdje gebruikt voor positieve aandacht, of vanwege andere redenen, maar nu is ze simpelweg ‘overbodig’ voor de partij.

Duidelijkheid over de partij ‘Groep Otten’ zou fijn zijn. De partij is niet transparant, want waarom deze opmerkelijk feiten begaan, en geen respons geven?