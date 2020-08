Gruwelijk! Familie slaat moslima in elkaar en scheert haar kaal? Haar misdrijf? Ze houdt van een christen

In Frankrijk is een moslimmeisje van 17 jaar oud in elkaar geslagen door haar bloedeigen familie omdat ze in hun ogen een enorme misdaad had begaan. Wat die misdaad precies was? Ze was verliefd op een christelijke jongen en wilde graag met hem trouwen.

Volgens het CIP was het Bosnische meisje verliefd op een Servische jongen van 20. Zij moslima, hij christen. Voor henzelf was dat geen enkel probleem. Maar haar familie dacht daar heel anders over. Toen ze aangaven te wilden trouwen escaleerde het.

Het meisje kreeg te horen dat ze de relatie per direct diende te verbreken. Toen ze daar niet aan mee wilde werken werd haar telefoon afgepakt. Dit werkte averechts. De twee love birds besloten weg te lopen. Na vier dagen kwamen ze dan toch maar weer terug naar huis.

Dat was een vergissing. Want het arme meisje werd opgesloten in een kamer en vervolgens zwaar mishandeld door haar moeder, vader, een oom én een tante. De oom schoor haar hoofd kaal terwijl ze zo erg in elkaar werd geslagen dat ze overal kneuzingen had en zelfs een gebroken rib.

Goddank arriveerde de politie. Het meisje werd eerst naar een ziekenhuis gebracht, en daarna op een andere plek beveiligd. Haar familie werd gearresteerd en mag op geen enkele manier dan ook contact met haar opnemen. Ze zullen stuk voor stuk vervolgd worden voor “geweld tegen minderjarigen.” Dat is natuurlijk veel te soft, maar goed, iets is beter dan niets.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin reageert op Twitter geschokt. “Deze barbaars vraagt om de zwaarste mogelijke straf,” schrijft hij. Maar ja, voor “geweld tegen een minderjarige” is de maximumstraf natuurlijk niet levenslag. Helaas.