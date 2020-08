Henk Ottens nieuwe marionet Henk Krol blijkt grote graaier: declareert zich ongans aan stroopwafels en privéreisjes

Voormalig 50PLUS-boegbeeld Henk Krol blijkt er op los gegraaid te hebben als fractievoorzitter van z’n voormalige partij, zo moet de conclusie luiden nadat een interne notitie over z’n declaratiegedrag vandaag door het NRC Handelsblad geopenbaard is. Graaiopa Henk declareerde echt alles, van stroopwafels tot privé-uitjes.

Als fractievoorzitter van een partij in de Tweede Kamer ontvang je een hoop poen. Je verdient er zo’n ton per jaar mee – geen onaardig bedrag, dus. Maar voor Henk Krol (ex-50PLUS) was dat kennelijk nog niet genoeg, zo kan het NRC Handelsblad concluderen op basis van een rapport dat z’n voormalige partij 50PLUS liet opstellen over het totaal de spuigaten uitgelopen declaratiegedrag van de ouderenmenner uit Noord-Brabant, die tegenwoordig bijbeunt als de nieuwe loopjongen van de gesjeesde bankier Henk Otten. Het NRC:

“Een partij stroopwafels ter waarde van 43 euro. Een advocatenrekening van 758 euro. Kilometerdeclaraties voor privétripjes. En relatiegeschenken ter waarde van 113,80 euro: voormalig fractievoorzitter van 50Plus Henk Krol kreeg afgelopen maart, vlak voor zijn vertrek bij die partij, een merkwaardige lijst met declaraties van het partijbestuur gepresenteerd. En vragen over het waaróm van die declaraties bij de partij. En over de rechtmatigheid ervan.”

Geldwolf Henk had een manier gevonden om z’n riante inkomen te verhogen: hij diende allerlei declaraties in bij de partij die weinig of niets met z’n werkzaamheden te maken hadden. Die hoefde de partij dan niet uit te keren, maar hij kon ze vervolgens wél aftrekken van de belasting. Een win-winsituatie voor ome Henk die volhield zo de regels niet te schenden, maar wel iets meer de rijke sugar daddy kon blijven uithangen.

Een hoogleraar staatsrecht vertelt in dezelfde krant echter dat Henks declaraties echter toch níét zo koosjer waren als hij ze zelf deed voorkomen: “Waardoor volgens Elzinga al snel een beeld ontstaat van „heimelijkheid, dubbele declaraties en kwetsbaarheden die een Tweede Kamerlid zich niet kan veroorloven”, schrijft hij.”

Aan de affaire kwam een einde toen zowel het partijbestuur als Henk Krol opstapten bij 50PLUS. Het nieuwe bestuur heeft de informatie niet, maar Henk de stroopwafeldeclaratiekoning zit nu weer veilig en wel onder de pannen bij Henk Ottens Partij voor de Toekomst. Waar hij, ongetwijfeld, zichzelf weer tien slagen in de rondte kan declareren.