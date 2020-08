Hoeveel mensen spelen online games in 2020?

Het is moeilijk te zeggen hoeveel mensen er precies online games spelen. Al is het per spel dat online beschikbaar is wel min of meer uit te rekenen. Zo kun je altijd zien hoeveel mensen er tegelijkertijd online zijn en op welke tijdstippen de piek ligt. Wanneer je al deze cijfers bij elkaar optelt kom je dus uit op een totaal aantal mensen dat online games speelt. Wat we wel kunnen verklappen is dat dit nummer schrikbarend hoog ligt.

Zeker wanneer je alles meetelt wat onder de noemer van gamen valt. Dat gaan we hieronder nog uitgebreid uitleggen. Waar wel cijfers van te noemen zijn, is het aantal mensen wat de meest populaire online games speelt. Een goed voorbeeld hiervan is Fortnite, alweer een tijdje het meest geliefde spel ter wereld. Het bedrijf wat achter Fortnite schuilt, Epic Games, maakte bekend dat er tegelijkertijd 8,3 miljoen mensen het spel aan het spelen waren.

Daarbij zijn er natuurlijk nog talloze andere games online te doen. Sommige draaien om gokken of winst maken. Andere puur om het plezier en het spel. We gaan hier verschillende soorten games behandelen. Zo weet je gelijk waarom deze vormen van spellen spelen online zo populair zijn en onder wie. De huidige corona crisis houdt veel mensen verplicht binnen. Dit betekent natuurlijk dat er alleen maar meer mensen online games zullen spelen, omdat ze verder niet veel te doen hebben, in tegenstelling tot normaal.

Online gokken anno 2020

De laatste tijd hebben veel mensen weinig keuze qua spelen in een Casino Gurus. De meeste land casino’s zijn gesloten en dus speelt men online. Gok platformen op het internet springen hier natuurlijk maar al te graag op in. Door nieuwe spelers te verwelkomen met een aantrekkelijke online casino bonus zullen deze graag komen. Deze combinatie van factoren zorgt ervoor dat de bezoekersaantallen op deze gokwebsites de laatste weken in rap tempo zijn gestegen.

Spelen met de kans om echte winst te maken is voor veel gokkers wat ze aantrekt. Bovendien is het makkelijk om een account aan te maken en snel van start te gaan door een bedrag te storten. Tafelspellen als roulette, blackjack, poker en craps zijn van alle tijden en worden door mensen over de hele wereld gespeeld. Hetzelfde geldt voor diverse gokkasten en het wedden op sportweddenschappen. Alleen ligt ook het laatste vrijwel stil door alles wat er nu in de wereld gaande is.

Niet verrassend dus dat miljoenen mensen over de hele wereld ervoor kiezen om online een gokje te wagen. Voor ons in Nederland is er bovendien goed nieuws. De wetgeving omtrent online kansspelen is gewijzigd en maakt het voor goksites mogelijk om vanaf 2021 licenties aan te gaan vragen. Hierdoor kunnen Nederlandse spelers in veel meer casino’s terecht en worden deze van nu af aan veel beter beschermd.

Games met apps en microtransacties

Er zijn steeds meer mensen die met behulp van apps spelletjes spelen op hun smartphone. Het idee om deze met microtransacties te combineren is dan ook geniaal bedacht. Een speler kan zodoende kleine digitale goederen kopen waarmee deze beter wordt in het spel of eerdere hogere levels bereikt. Dit kost dan een klein bedrag, wat makkelijk te betalen is via een smartphone of tablet. Voorbeelden van populaire games die op deze manier werken zijn het eerder genoemde Fortnite, maar ook Pokémon Go, Super Smash Bros, Destiny en League of Legends werken op een dergelijke manier.

Deze manier van werken kwam echter in opspraak door de zogenoemde loot boxes. Deze kisten of dozen geven de speler een kans om bepaalde dingen in de game te krijgen, zonder dat ze van tevoren weten wat het wordt. Hiermee werden de regels van de Kansspelcommissie overtreden. Dit leidde zowel in Nederland als België tot een ultimatum en ontwikkelaars werden verplicht hun spellen aan te passen.

Online spelen op consoles

Veel van de spellen die vooral bekend zijn op grote consoles zoals de PlayStation en Xbox werken op dezelfde manier. In veel sport spellen zoals de FIFA, NFL en NBA reeks kun je op die manier dingen kopen. Ook in reeksen als Call of Duty en Grand Theft Auto wordt op die manier veel winst gemaakt. Deze spellen zijn immens geliefd waarbij de vele fans vaak gelijk de nieuwste uitgaves in huis halen. Het wordt zodoende door honderden miljoenen mensen gespeeld, waarbij veelal online. Zo kun je het direct tegen andere opnemen.