Honderden mensen protesteren tegen coronamaatregelen in Den Haag

Op het Malieveld in Den Haag zijn enkele honderden mensen bijeen om te protesteren tegen de huidige coronamaatregelen. De activisten hebben het protest omgedoopt in de ‘Dag van de Democratie’. Een massaal protest, zoals eerder dit jaar, is tot nu toe uitgebleven.

Momenteel staan er enkele honderden mensen op het Malieveld die de moeite hebben genomen om te demonstreren tegen het coronabeleid van premier Mark Rutte en vice-premier Hugo de Jonge. Het aantal demonstranten staat wel in schil contrast met een eerdere betoging waarbij een veelvoud aan mensen aanwezig was.

Op 21 juni van dit jaar gingen namelijk nog duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de coronamaatregelen van de overheid.

De politie is nog steeds aanwezig in Den Haag, maar heeft van te voren ingecalculeerd dat het protest van vandaag niet of nauwelijks tot wanordelijkheden zou kunnen kommen.

Kortom: Rutte en De Jonge hoeven in ieder geval niet hun vakantie te onderbreken vanwege chaotisch Haagse taferelen.

De actiegroep Virus Waanzin wilde in juni al twee keer eerder demonstreren maar kreeg toen gek genoeg geen toestemming. Andere demonstraties zoals die van de BLM-beweging werden toen echter wel toegestaan.