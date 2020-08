Hoppa! Zorgwerkers slaan terug naar wegloop-VVD’ers: ‘Als jullie zorg nodig hebben, mag ik ook zo de kamer uit?!’

Kijk dan! Twee dappere zorgmedewerkers maken eventjes korte metten met het laffe wegrennen uit de Kamer van coalitie-parlementariërs. “Als jullie straks zorg nodig hebben, mag ik dan ook zeggen: het komt me even niet uit?”

Kwade hulpverleners zijn nog altijd niet te spreken over de wijze waarop VVD’ers – met in hun kielzog CDA’ers, D66’ers en enkele CU’ers – afgelopen woensdag als dolle paarden de Kamer uitrenden, om maar niet te hoeven stemmen over een motie om hen ietsje beter te betalen. Sterker nog: ze vragen de politici zich af te vragen hoe het zou voelen als juist zij de ruimte zouden verlaten, in plaats van een zorgbehoevende parlementariër te verplegen.

De Volkskrant maakte een alleraardigste rondgang langs ’s lands zorgpersoneelbestand, en kwam vooral boze verpleegkundigen tegen. Al jaren werken zij hard, voor een zeer mager salaris. En na de loeizware coronacrisis eindelijk eens waardering ontvangen? Nou vergeet het maar.

Verzorger Regina Vlot uit Ede stelt:

“Weet je wat ik dacht toen die politici uit de Tweede Kamer wegliepen? Als jullie straks zorg nodig hebben, mag ik dan ook zo de kamer uitlopen? Mag ik dan ook zeggen: het komt me even niet uit?”

En kwaliteitsverpleegkundige Caroline Smeets uit Zuid-Holland voegt daar aan toe:

“De politici die gisteren weggingen, zeggen nu dat de stemming niet op tijd was aangekondigd. Zelf krijgen wij continu te maken met onverwachte complicaties, waar we meteen een oplossing voor moeten vinden. Dan rennen we niet weg.”

Er zal spoedig alsnog hoofdelijk gestemd worden over de motie om zorgsalarissen te verhogen. Maar zoals VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff al aangaf: grote kans dat de maatregel alsnog sneuvelt. Want ja, geld geven aan “de economie” (lees: grote bedrijven), dat is ook ontzettend belangrijk, hoor.