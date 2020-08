Horecaondernemers willen terrasseizoen verlengen: hopen dat terrasuitbreiding mag

Het is voor de horecasector een rampzalig jaar, daarom hopen zij op een verlenging van het terrasseizoen. Als ze aan terrasuitbreidingen mogen doen, zoals overkappingen, dan kunnen ze langer de terrassen open houden. Volgens Koninklijke Horeca Nederland zou dit de manier zijn om wat extra geld binnen te strijken.



Voor de sector was het werkelijk waar een desastreus jaar, economische malaise en tal van faillissementen. Om voor sommigen wat financiële ademruimte te scheppen hoopt KHN dat een verlenging van het terrasseizoen mogelijk is. Hierdoor kunnen veel ondernemers het terras ophouden in de herfst.

“De meeste vergunningen voor de terrasuitbreiding lopen tot oktober of november. De eisen lopen per gemeente uiteen, zoals wel of geen buitenverwarming. Voor wat betreft de coronaregels moet een buitenterras aan drie kanten open zijn of zonder overkapping.”

Er moet veel worden uitgezocht wanneer ondernemers wel of niet het terras mogen openhouden. Want wanneer men het terras gaat afdekken, gelden er ineens andere regels. De binnen-regels zijn sowieso al nadelig voor ondernemers, dus proberen zij alles op alles te zetten om de terrassen zo lang mogelijk aantrekkelijk te houden.

“Het weer is wel van belang door de omzet. Een terrasoverkapping zou een reddingsboei kunnen zijn bij slecht weer. En dat is nodig, want voor de branche wordt het een enorm heftig najaar.”