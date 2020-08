Hypocriete D66’er boos op Loekasjenko: ‘Hij luistert niet naar zijn eigen volk!’

Het is ongelooflijk hoe hypocriet, hoe huichelachtig, hoe zielig Nederlandse politici zijn. En dan met name de gedrochten van D66. Zij zijn het ergst van allemaal.

Sjoerd Sjoerdsma is Tweede Kamerlid van D66. Als zodanig zou je denken dat hij niet al te hard dingen schreeuwt over “democratie” en “de wil van het volk.” Zijn partij heeft immers systematisch de wil van de kiezer naast zich neergelegd toen die zich op een voor D66 negatieve manier uitsprak over de uitbouw van het Brusselse project.

Maar nee.

Kantelpunt: als je eigen bevolking je in je gezicht schreeuwt dat je moet vertrekken. De grote vraag is nu: wat is de volgende zet van Loekasjenko (en Poetin)? https://t.co/DbvBfNZfIr — Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) August 17, 2020

Zoals Jan Roos terecht reageert heeft Sjoerdsmas eigen volk in niet één, maar in twee referenda duidelijk gemaakt dat de Brusselse extremisten moeten inbinden. En wat heeft Sjoerdsma daarmee gedaan?

Juist. Helemaal niets.

Jouw bevolking heeft in twee referenda geroepen dat jouw geliefde EU-project moet inbinden. Je luisterde ook niet. https://t.co/Df5XwTTGnX — Jan Roos (@LavieJanRoos) August 18, 2020

Natuurlijk heeft Roos 100 procent gelijk. De manier waarop D66 over dictators als Loekasjenko praat is ongelooflijk hypocriet. Ik zal niet zeggen dat D66 net zo erg is als hij, maar véél verschil is er niet. Beide hebben ze niets op met de democratische wil van het volk; ze plegen allebei censuur en willen andersdenkenden monddood maken.