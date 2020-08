Italië schooiert opnieuw om geld: ‘Wil 28,5 miljard euro (!) aan EU-centen voor financiering werktijdverkorting’

De Italiaanse regering heeft bij de Europese Unie een verzoek ingediend voor een ‘lening’ van 28,5 miljard euro. Dit om de werktijdverkortingsregelingen van lidstaten te kunnen financieren. Net wanneer je dacht dat het wel even welletjes was met het uitdelen van geld komt er weer een bedelend land om de hoek kijken…

De Italiaanse ministers Roberto Gualtieri (Economie) en Nunzia Catalfo (Arbeid) verantwoorden hun hoge vraagprijs met het effect dat de coronamaatregelen hebben op de -toch al onstabiele- Italiaanse economie. Daarom vragen ze ook -zonder enig schaamrood op de kaken- een Europese lening aan van maar liefst 28,5 miljard euro. Ach ja, het is het proberen natuurlijk waard.

Italië wil nu ook 28,5 miljard euro aan Europees geld voor financiering #werktijdverkorting Dit komt uit een pakket van €540 miljard dat op 23 april al goedgekeurd werd dus naast de €1825 miljard waar Rutte op 21 juli mee akkoord ging. https://t.co/cADT5dSevX — Rob Roos (@Rob_Roos) August 8, 2020

Zelf doet de Italiaanse overheid daar wel weer iets goeds voor terug, zo stellen ze zelf. Het spaarvarken (in het Italiaans: Salvadanaio) is geleegd waardoor de Italianen zelf 12,5 miljard opzij kunnen zetten om de werkgelegenheid in eigen land nog enigszins op peil te houden.

De Italianen komen op een strategisch slim moment met hun bizarre miljardenaanvraag. De Europese Unie heeft namelijk aangegeven dat ze vanaf volgende maand leningen aangaan om het zogeheten SURE-instrument te bekostigen. Het doel van de EU is om uiteindelijk 100 miljard euro beschikbaar te stellen aan noodlijdende lidstaten in ruil voor een gunstige lening.