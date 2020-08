Joh, echt? Planbureau: Investeren in duurzamere eigen woning vaak niet rendabel

Critici roepen dit nu al enkele jaren, maar het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt deze kritieken nu veelal. Het terugverdienen van investeringen om je huis duurzamer te maken worden vaak maar moeilijk terugverdient. De bijdrage van het verduurzamen van eigen woningen zal hierdoor alleen maar teruglopen, waardoor dit aandeel in de klimaatplannen van het kabinet veel kleiner zal zijn dan voorspeld aldus het PBL.



Op sociale media zijn de ‘zie-je-nou-wel’-verwijten begonnen, critici van deze vorm van verduurzaming krijgen nu toch echt gelijk. Het kabinet heeft gekozen voor de minst logische aanpak in het klimaatbeleid, en dit zien we nu dus terug in de cijfers.

Deze grafiek van het PBL laat duidelijk zien dat pas bij een enorme jaarlijkse stijging van de gasprijs investeringen rendabel kunnen zijn. De conclusie haalt het standpunt van de VVD/CDA/PvdA over de 'sociale energietransitie' vol-le-dig onderuit. https://t.co/EzP4fm5upv pic.twitter.com/pkWfg9Dbq4 — Sonny Spek (@sonnyspek) August 23, 2020

Het kabinet heeft als doel gesteld dat alle woningen in 2050 van het gas af zijn. Een ambitieus doel, maar voor velen onbegrijpelijk. Onze oosterburen investeren juist steeds meer in gas, dus waarom moeten wij er nu precies van af?

De bedoeling is dat huishoudens qua lasten niet omhoog gaan als zij gaan verduurzamen, echter is dit volgens het PBL niet mogelijk of soms pas na tientallen jaren. Tsja, dit is natuurlijk moeilijk te verkopen aan de gewone man. Veel huishoudens moeten flink investeren in een warmtepomp en isolatie, en zelfs dan is het vaak nog niet eens rendabel.

Het PBL komt met de vervelende, maar niet bepaald verrassende, mededeling: er moet nog meer subsidie komen om verduurzaming financieel aantrekkelijk te maken.

De Groene Lobby wordt zo alsmaar groter.