Kabinet maakt economie kapot door draconische maatregelen en dan: ‘Geen geld voor zorgpersoneel. Sorry!’

Het is ongelooflijk hoe dit kabinet opereert. Bruter dan Rutte 3 wordt het niet.

Zorgpersoneel krijgt al maanden te horen van onze regering dat ze heel belangrijk zijn. Dat we van ze houden. Dat we dankbaar zijn. Oh ja, ze zijn geweldig. Applaus! Maar als datzelfde personeel vraagt of er misschien een loonsverhoging kan komen omdat ze maar nauwelijks rondkomen reageert het kabinet als volgt:

Het kabinet kan vanwege de economische krimp dit jaar geen structurele loonsverhoging geven aan zorgmedewerkers. Dat schrijven ministers Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) dinsdag in een Kamerbrief.

Walgelijk. Onethisch tot en met. Belachelijk. Funest voor de moraal van deze mensen. Misselijkmakend.

Je moet je voorstellen dat je in de zorg werkt. Als, zeg, verpleegster. Je werkt je elke dag in het zweet om mensen gezond te maken — mensen die zonder jouw hulp extreem lijden en mogelijk zelfs overlijden. Vervolgens zie je De Jonge en Rutte elke week heel trots applaudisseren voor je. Oh ja, ze zijn zo trots en waarderen je harde werk echt.

Heel echt.

Tot de vraag komt of er misschien een loonsverhoging inzit omdat jij en je collega’s aan het einde van de maand niets overhouden — of zelfs de maand steeds weer in het rood eindigen. Dan verdwijnt de dankbaarheid in een flits en krijg je te horen dat je je bek moet houden, dat er geen geld voor je is. Maar dat geld is er wel voor Italië en Frankrijk. Dat dan weer wel.

Als gezegd: het is om misselijk van te worden.

