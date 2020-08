Kijk! Trump maakt schokkende janboel van interview over corona en gaat compleet nat

Donald Trump heeft zichzelf weer eens op de kaart gezet als een president die geen flauw idee heeft waar het over gaat, een bende maakt van statistieken en er geen enkel probleem mee heeft om glashard te liegen op camera – zelfs als een kleuter met een internetverbinding nog wel de beweringen kan checken. Hij kreeg het voor elkaar bij Axios.



.@jonathanvswan: “Oh, you’re doing death as a proportion of cases. I’m talking about death as a proportion of population. That’s where the U.S. is really bad. Much worse than South Korea, Germany, etc.”@realdonaldtrump: “You can’t do that.”

Swan: “Why can’t I do that?” pic.twitter.com/MStySfkV39

— Axios (@axios) August 4, 2020