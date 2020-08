Bizar! ‘Spionage-apparatuur’ gevonden bij Russische diplomaat in Nederland

De relatie tussen Nederland en Rusland was al niet zo goed. En na het nieuws dat er ‘spionage-apparatuur’ is gevonden in een auto van een Russische diplomaat in Nederland, zal dat er niet veel beter op worden.

Tenminste: als we het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken moeten geloven. Volgens hen zou er in de auto van een Russische diplomaat een apparaat zijn gevonden, waarmee de auto kan worden gevolgd. Deze diplomaat zou een militair zijn. Zelfs Dominique Kuhling, plaatsvervangend ambassadeur van Nederland in Moskou, is volgens de NOS door het ministerie in Rusland zelfs ter verantwoording geroepen.

“Zij kreeg te horen dat er onmiddellijk uitgebreide maatregelen moeten worden genomen om dergelijke incidenten te voorkomen. Zulke onvriendelijke acties maken de toch al moeizame band tussen beide landen nog ingewikkelder.”

Minister-president Mark Rutte wilde zoals gewoonlijk ‘geen commentaar’ geven. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er onderzoek naar dit voorval zal worden gedaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.