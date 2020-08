Lage opkomst bij zure protesten tegen coronamaatregelen, maar in Enschede zat de sfeer er in: politie kreeg zelfs applaus

NU.nl, in samenwerking met AT5, doen verslag van het protest tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam. Daar kwam zo’n tachtig man op af en liep men rond met zure teksten als “1,5 meter? Nee! Rutte rot op” en “Geef mijn muilkorf maar aan Hugo”. Enschede daarentegen trok zo’n 300 man, en de politie kreeg zelfs applaus.

De protesten zijn allemaal gericht tegen dezelfde maatregelen. Men is het oneens met de anderhalvemeterregel, met het moeten dragen van een mondkapje én met de komst van een coronaspoedwet, die tegen de mensenrechten in zou druisen. En dat terwijl het aantal besmettingen (vooral in Amsterdam) nog steeds reden tot zorg geeft.

In Amsterdam, waar daadwerkelijk een mondkapjesplicht gaat gelden, is de opkomst verrassend laag en lijkt de sfeer ook wat agressiever (als ik de leuzen zo lees) dan in Enschede. De enkele tientallen die er om twaalf uur stonden, werden volledig nat geplensd door de enige regenbui van afgelopen week. Toch stonden ze er een uur later weer met pakweg 300 man! En de politie die er voor de veiligheid omheen stond, kreeg applaus van de demonstranten. Het protest in Enschede lijkt ook een wat meer nationalistischer karakter te hebben, omdat ze met Nederlandse vlaggen rondlopen en ‘Wij zijn Nederland’ roepen.

Het zijn volgens mij dus niet overal dezelfde types die tegen die maatregelen protesteren, waardoor ik eigenlijk wel benieuwd ben naar hun beweegredenen. Als ik het zo in moet schatten lijkt de club in Amsterdam het gevaar van het virus niet te erkennen, terwijl de club in Enschede meer moeite heeft met de (in)effectiviteit van de maatregelen. Jammer dat de artikelen daar niets over zeggen.