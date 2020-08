Linkse partijen willen zomerreces herroepen en Kamer bijeenbrengen: ‘we zien een toename van besmettingen’

De PvdA, GroenLinks en de SP willen de Kamer weer bijeenbrengen, vanwege de zorgwekkende groei van het aantal besmettingen in Nederland. Eigenlijk was drie weken geleden al een ‘wake-upcall’, het aantal besmettingen was toen al een voorteken, dat we nu drie weken verder zijn en de Kamer op reces is, is natuurlijk onbegrijpelijk aldus het Linkse blok in de Kamer.

Asscher is teleurgesteld in het Kabinet, die volgens hem gewoon niet genoeg maatregelen neemt. Het liefst ziet hij dat het kabinet en daarmee de overheid de touwtjes strak in handen gaat nemen. Nu ligt de verantwoordelijkheid grotendeels bij de mensen zelf, maar Asscher lijkt meer terug te willen naar een lockdown-regelgeving.

,,Drie weken geleden sprak men al van een wake-upcall, maar sindsdien zien we een enorme toename van het aantal besmettingen. En ik zie een tamelijk onnavolgbare zigzagkoers van het kabinet.”

Asscher wordt nu gesteund door de andere linkse partijen in de Kamer. Asscher wil weer een sterk optreden van de staat. Het liefst ziet hij dat er weer een aparte minister voor corona wordt aangenomen, Nu neemt een ‘reguliere’ minister dit takenpakket erbij, terwijl de linkse partijen liever weer een crisisminister zien.

,De situatie wordt alleen maar erger, terwijl het de bedoeling was het virus in te dammen. Ik heb hier geen goed gevoel bij.”

Het aantal besmettingen is inderdaad zorgwekkend, en het klopt dat het kabinet een gigantische zigzagkoers erop nahoudt. Het resultaat zien we: een Kamer met reces en de burgemeesters die zelf de wet gaan bepalen.