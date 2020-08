List en bedrog: gezondheidsverklaring medewerkers slachterij is schijnmaatregel

FNV-bestuurder John Klijn noemt de gezondheidsverklaring van slachterij Van Rooi Meat een farce, het is volgens hem een ‘fakemaatregel’. Al langer spelen er vragen hoe het met de gezondheidsvoorschriften zit bij slachterijen. Want mocht het daar mis gaan, dan kan het eventuele gevolgen hebben voor de samenleving.





Volgens Klijn is zo’n gezondheidsverklaring complete onzin. In slachterijen werken vooral arbeidsmigranten, die volgens hem absoluut geen ‘nee’ gaan zeggen tegen werken. Zij zijn hier maar voor één reden, en dat is natuurlijk geld verdienen.

„Zo’n verklaring is een wassen neus. Denk je nou echt dat een immigrant die om 05.00 uur in het busje stapt om te gaan werken gaat invullen dat hij ziek is? Hij heeft natuurlijk allang besloten dat hij overal ’ja’ op gaat zeggen. In het ergste geval krijgt hij anders geen geld”

Dit zegt Klijn naar aanleiding van een schandaal van afgelopen weekend. Het bleek namelijk dat werknemers van slachterij Van Rooi Meat gewoon hadden gewerkt, ook al hadden sommige coronaklachten. Ziek melden? Geen denken aan!

De enige manier om dit aan te pakken zijn steekproeven aldus Klijn. Want deze mensen die vanuit Oost-Europa komen, gaan niet vrijwillig twee weken in quarantaine in Nederland.

„Elke week een flinke steekproef. Wij roepen dit al tijden, maar het gebeurt niet. Een blinde ziet dat het niet goed gaat.”