Lol! Hugo de Jonge claimt dat één miljoen mensen CoronaMelder heeft gedownload – Google Play store meldt wat anders

Oké, dit is wel een redelijk grote faal. Gisteravond stuurde Hugo de Jonge een Tweet de wereld in, waarin hij vol trots meldde dat meer dan één miljoen brave burgers de CoronaMelder-app hadden gedownload. Uiteraard waren er mensen die dit getal direct wilden verifiëren, en wat blijkt? De Jonge komt met hele andere getallen dan dat de Google Play store, waar je de app downloadt, meldt.



De Jonge merkt natuurlijk aan alle kanten dat hij momentum verliest, het volk mag hem niet, en nu komt er ook nog een nieuw onderzoek naar de lijsttrekkers-soap bij het CDA. De beste man moet iets doen om nog een beetje serieus over te komen.

De #CoronaMelder-app is al een miljoen keer gedownload. Mooi om te zien dat – terwijl de praktijktest nog bezig is – de app al zo wordt omarmd. Een enorm compliment voor de appbouwers, de open source community en iedereen die kritisch meekijkt. pic.twitter.com/rjU2tjEGVN — Hugo de Jonge (@hugodejonge) August 25, 2020

Een gouden tip voor De Jonge, als je een faal-app probeert te verkopen, noem dan NOOIT een exact cijfer. Want mensen gaan dit fact checken, en dan val je dus door de mand.

Zou Hugosjenko weten dat het aantal downloads gewoon publiek inzichtelijk is? pic.twitter.com/9YuQmgcv5V — Ronnerds (@ronn_erds) August 26, 2020

Dit is natuurlijk een pijnlijk moment voor Hugo de Jonge. Google Play werkt met een open systeem, dus iedereen kan zien hoe vaak de app ongeveer gedownload is. Pas bij de 500.000 downloads verandert 100k+ naar 500k+. Dus op Android toestellen is de app ergens tussen de 100.000 keer en 499.999 keer gedownload.

Grote kans dat de cijfers bij Apple ongeveer hetzelfde zijn, of minder. Apple is al een tijdje niet meer de populairste smartphone in Nederland.

In ieder geval kan men stellen dat die één miljoen downloads waarschijnlijk niet helemaal waar zijn.