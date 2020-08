Mannenhatend FD wil een vrouwenquotum – een klikcultuur volgens de beste Stasi-traditie

Twee gebeurtenissen van de afgelopen week noopten Frits Bosch weer eens in de pen te klimmen om te schrijven over de verhoudingen tussen mannen een vrouwen: een Amerikaans politiek akkefietje tussen een mannelijke Republikein en een vrouwelijke Democrate, en een column in het Financieele Dagblad waarin de suggestie wordt gewekt dat de vrouwenhaat toeneemt. “Liederlijke onzin,” vindt Frits.

Maartje Laterveer, redacteur van het Financieele Dagblad (FD), schrijft vanuit radicaal feministisch gezichtspunt. In haar artikel “Vrouwenhaat” (31 juli 2020) noemt ze de grove beledigingen die VS Congreslid Ted Yoho aan het adres van mede-congreslid en radicaal feministe Alexandria Ocasio-Cortez, ‘vrouwenhaat’. Het is verwerpelijk wat Yoho zei en terugtreden lijkt me verstandig. Maar is deze jarenlang getrouwde man en vader van drie dochters, dan meteen een ‘vrouwenhater’? Hij geeft er blijk van dat hij Cortez haat, maar is daarom nog geen vrouwenhater. Laterveer blaast dit incident op tot algemene proporties “er is alleen maar meer vrouwenhaat” en “het lijkt aanbevelenswaardig en stoer om vrouwen belachelijk te maken, een teken van mannelijkheid, zoals mannelijkheid bedoeld is.”

Het is liederlijke onzin, want het tegendeel is namelijk waar. Voor mijn boek ‘Feminisme op de werkvloer’ ben ik vele werkvloeren opgegaan. Mannen tonen zich veeleer makke schapen en zijn angstig om de indruk te wekken vrouwen te weren. Ze wensen niet meer alleen in de kamer of lift te zijn met een vrouwelijke collega. Zover is het gekomen. Ze buigen voor een militante vrouw als Ingrid van Engelshoven (D66) die wil afrekenen met mannen.

Het vrouwenquotum van de krant discrimineert mannen. Bedrijven die volgens FD onvoldoende vrouwen in dienst hebben krijgen ‘naming & shaming’ aan de broek. CEO’s worden ondervraagd over hoe dat komt en wat ze er aan willen doen. Als FD meent dat er nog steeds onvoldoende vrouwen in het bedrijf werkzaam zijn, dan zal nog meer naming & shaming volgen. FD wil een klikcultuur volgens de beste Stasi-traditie. De krant gebruikt haar kolommen als dwangmiddel en CEO’s geven er grif aan toe. Ze knikken schuldbewust: “ja, we gaan er gauw wat aan doen, we gaan veel meer vrouwen in de top opnemen.” Ik zou zeggen: “beste heren, als u dat wilt, begin er dan mee uw eigen stoel in te leveren ten gunste van een vrouw”, maar daar is dan geen animo voor.

Het is daarom ronduit onvoorstelbaar dat hoofdredacteur Prisco Battes van het Financieele Dagblad de wartaal van Laterveer doorlaat. Over mannenhaat gesproken!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.