Mark Rutte ziet rellen met lede ogen aan! “Dit is gewoon idioot”

Minister-president Mark Rutte heeft hard uitgehaald naar de ‘jongeren’ die ‘uit verveling’ de straten van Utrecht en Den Haag onveilig maken. De premier stak niet onder stoelen of banken wat hij van de relschoppers vindt. Hij noemde ze onder meer ‘losgeslagen tuig‘.

“Dit is compleet zinloos en onacceptabel gedrag waarbij ik me echt afvraag wat die ouders aan het doen zijn dat ze dit toelaten. Ik ben geen socioloog en dat wil ik ook helemaal niet zijn. Dit is gewoon idioot gedrag waar ik geen verklaringen voor ga zoeken. Dit hoort te stoppen.”

De rellen zijn inderdaad van de zotte. En dan moet je in sommige media vernemen dat de oorzaak van de rellen ‘verveling’ is. Rellen zijn een vorm van geweld en voor geweld kan geen enkele reden zijn. ‘Verveling’ is wat mij betreft dan ook geen oorzaak, maar niets minder dan een slap excuus.

Uiteraard waren naast Mark Rutte ook Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Rob Jetten (D66) er als de kippen bij om hun afschuw over de rellen uit te spreken. Segers noemde de situatie ‘vreselijk’ en Jetten vindt het “onacceptabel dat mensen zonder aanleiding dingen gaan slopen”. Allemaal leuk en aardig dat de heren politici zich stuk voor stuk uitspreken tegen deze belachelijke gebeurtenissen. Maar wanneer gaat er nou iets concreets aan gedaan worden, zodat er een halt kan worden toegeroepen tegen deze rellen? Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van.