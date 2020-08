Maurice de Hond krijgt weer gelijk! Vertrouwelijk rapport RIVM bevestigt gevaar verspreiding virus via ventilatie

Een vertrouwelijk rapport van het RIVM, in handen van EenVandaag, bevestigt de stelling dat slechte ventilatie fataal kan zijn. Maurice de Hond roept dit al langer, en zijn claim wordt nu bevestigd door het RIVM-rapport. Een oorzaak van een gigantische corona-uitbraak in een verpleeghuis in Maassluis komt door slechte ventilatie.





In het rapport valt te lezen dat er delen van het virus zijn gevonden in het ventilatiesysteem. Ondanks dat het verpleeghuis zich hield aan strenge bezoekregels én een nieuw ventilatiesysteem had bleek dit toch niet genoeg om een grote uitbraak te voorkomen. Onderzoek van de GGD liet zien dat er sporen van het virus in de filters van het ventilatiesysteem achterbleven. Volgens longarts Hans in ’t Veen is dit belangrijk bewijs dat ventilatiesysteem een belangrijke rol spelen in het verspreiden van het virus.

“Dit is het missende puzzelstukje. Dit aangetoonde verband is hetzelfde als het vinden van DNA bij een misdrijf. Het bewijs is geleverd. Je moet wel heel krom redeneren als je nu nog denkt dat ventilatiesystemen geen rol spelen.”

Ventilatiedeskundige waarschuwen hier ook al langer voor, en vinden de houding van het RIVM onbegrijpelijk. Zij roepen al langer dat filters niet geschikt zijn voor complete reiniging. Een ventilatie moet ‘verse’ lucht van buiten naar binnen pompen, circulaire lucht is in feite niet schoon.

“Kijk eens of je de bestaande installatie kunt ombouwen om volledig te ventileren met buitenlucht. Het RIVM zou dit gewoon moeten verplichten in verzorgingshuizen.”