Mogelijkheden van bedrijfsfinanciering in 2020

U heeft een bedrijf. Als ondernemer zijn er in 2020 diverse mogelijkheden om aan financiering te komen. Is uw bedrijf door de coronacrisis in financieel zwaar weer terechtgekomen? Waarschijnlijk kunt u dan gebruikmaken van een van de door de overheid ten tijde van de coronacrisis in het leven geroepen extra mogelijkheden om je bedrijf te financieren.

Financiering bij een bank

Ook in 2020 krijgen de meeste ondernemers een financiering bij een bank. Overigens worden dat er jaarlijks wel steeds minder. Waarom? De banken moeten zich aan steeds strengere wetgeving houden. Banken zijn steeds meer bezig met reduceren van de verhouding tussen hun eigen vermogen en de aan ondernemers verstrekte leningen. De bereidheid om geld te lenen aan ondernemers neemt dus af. Het aantal aan ondernemers verstrekte leningen neemt af. Ondernemers moeten dus op zoek naar andere vormen van bedrijfsfinanciering.

Alternatieve mogelijkheden om geld te lenen

Bent u een ondernemer die er niet is in geslaagd om een krediet van de bank te krijgen? Het is dan vaak mogelijk om buiten de bank om de financiering van uw bedrijf te regelen:

Bevindt uw bedrijf zich in de opstartfase? Vaak zijn er dan externe financiers die bereid zijn om je een zakelijke lening te verstrekken. Onderliggend onderpand is niet vereist. Na aanvraag van je lening vindt er een automatische kredietcheck plaats. Gebruikte data zijn de door het bedrijf aangeleverde data, openbare bestanden en door de financiers aangekochte data van verleners van kredietinformatie. Zo komt de financier bijvoorbeeld te weten of er in het verleden betalingsproblemen zijn geweest. Het aanvraag- en acceptatieproces van een lening verloopt snel. U krijgt als ondernemer snel duidelijkheid.

Is uw bedrijf de opstartfase voorbij? Vaak zijn er dan voldoende financiers beschikbaar. Ze bieden een lening op bijvoorbeeld de korte termijn(looptijd tot een jaar), een mid term lening (looptijd 1 tot 3 jaar) of een longterm lening met een looptijd die langer is dan drie jaar. Uiteraard vindt er ook bij deze non-bancaire leningen een kredietcheck plaats. Ook kan er, zeker bij grote bedragen, gekeken worden naar het onderpand en naar de specifieke kenmerken van het project dat met het geleende geld wordt gefinancierd.

Alternatieve vorm van bedrijfsfinanciering: crowdfunding

Wat is crowdfunding? Financiering door de menigte. U haalt bij crowdfunding als ondernemer geld binnen door online geld in te zamelen bij het grote publiek. Kies je voor deze vorm van financiering? Er zijn internetplatformen waar u uw project kunt aanmelden. U bent op dit internetplatform dan een van de bedrijven die op zoek zijn naar financiering voor hun crowdfunding project. Wanneer is uw crowdfunding project geslaagd? Als u binnen een bepaalde tijdsperiode voldoende investeerders hebt gevonden die bereid zijn om in het project te investeren. Is dat het geval? Dan wordt het project daadwerkelijk gerealiseerd. Vindt u niet voldoende investeerders? Dan staat u helaas met lege handen. Uw project kan dan niet worden gerealiseerd. Kiezen voor crowdfunding als alternatieve financieringsvorm is dus niet zonder risico.

Alternatieve vorm van bedrijfsfinanciering: factoring

Wellicht heeft u veel openstaande facturen. U moet dan wachten tot de klant heeft betaald. Kiest u voor factoring? Dan betaalt de factoringmaatschappij de facturen. Een deel van de factuur wordt vrijwel direct, doorgaans binnen een werkdag, overgemaakt op uw rekening. Heeft de klant de factuur betaald aan de factormaatschappij? Dan ontvang t u de rest van het bedrag. Door te kiezen voor factoring beschikt u dus sneller over cash. Deze vorm van bedrijfsfinanciering groeit mee met je bedrijf, want u ontvangt meer cash van de factoringmaatschappij als u meer facturen verstuurt. Er zijn factoringmaatschappijen die meer doen dan alleen facturen betalen. Ze verzorgen ook het debiteurenbeheer. Bovendien dekken ze ook het kredietrisico af.

Bedrijfsfinanciering tijdens de coronacrisis: KKC

De coronacrisis heeft in 2020 negatieve gevolgen. Ondernemingen komen terecht in zwaar weer. Er is extra financiering nodig. De Nederlandse overheid komt de getroffen ondernemers te hulp. Een van de door de overheid beschikbaar gestelde financieringsregelingen is Klein Krediet Corona (KKC). Bent u een ondernemer met een liquiditeitstekort als gevolg van de coronacrisis? Waarschijnlijk komt u dan in aanmerking voor de KKC. Dit is een financiering voor een bedrag van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. Wilt u in aanmerking komen voor deze lening? Dan moet u wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet uw bedrijf voor de coronacrisis winstgevend zijn geweest en moet u een omzet hebben van minimaal € 50.000. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Het betreft een lening met een rentepercentage van 4% en een looptijd van 5 jaar.

Bedrijfsfinanciering tijdens de coronacrisis: de verruimde BMK-regeling (BMKB-C)

Een andere door de overheid in 2020 beschikbaar gestelde regeling is de BMK-regeling. Dit is een borgstellingslening. Deze regeling is onlangs verruimd. Bij deze verruimde borgstellingslening voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB-C) staat de overheid borg voor 75% van het gefinancierde bedrag. De overheid staat borg voor bedragen tot € 1.500.000. Dankzij deze borgstellingsregeling kunnen ondernemers sneller en gemakkelijker geld lenen bij een bank of bij een andere financier.