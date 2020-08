Moskou claimt “druk van buitenaf” bij historische demonstraties door verkiezingsuitslag Wit-Rusland

Wit-Rusland ziet een enorme mensenmassa op de been komen, die komt demonstreren tegen de verkiezingsuitslag en voor nieuwe verkiezingen. Het zou de grootste demonstratie ooit zijn in het land, en doet een beetje denken aan de aanloop naar de burgeroorlog in Oekraïne. Rusland heeft namelijk al steun toegezegd aan Loekasjenko en gooit olie op het vuur door te beweren dat er bij de demonstraties sprake lijkt te zijn van buitenlandse inmenging.

Volgens mij zijn er maar weinig mensen die de verkiezingsuitslag in Wit-Rusland echt geloven. Dat er zoveel Wit-Russen de straat op zijn gaan is dan ook niet meer dan logisch. Loekasjenko heeft waarschijnlijk een inschattingsfout gemaakt en moet hebben gedacht dat het volk wel rustig zou blijven.

Ik voel de bui al hangen. Rusland blijft achter Loekasjenko staan (zolang die zich niet te gek gaat gedragen) en EU-lidstaten gaan zich vroeg of laat ook met Wit-Rusland bemoeien. Dit is namelijk weer een uitgelezen kans om luid vanaf de zijlijn te gaan staan roeptoeteren over democratische waarden en om Rusland weer als slechterik af te schilderen. En als de Wit-Russische regering hard op gaat treden tegen de demonstranten, dan natuurlijk al helemaal.

Bij het Kremlin is men wel gewend om zo afgeschilderd te worden en maakt men zich niet meer zo druk over het negatieve imago als gevolg van het toezeggen van steun aan Loekasjenko. De Russen hebben gewoon strategische belangen en het boeit hen vrij weinig of die verkiezingen eerlijk zijn verlopen of niet, zolang er maar iemand zit waar zij wat aan hebben.

Het is wat dat betreft exact dezelfde houding als bij Oekraïne. Toen wezen ze ook op (westerse) beïnvloeding van de demonstraties, wat ook moeilijk viel te ontkennen met zo’n Guy Verhofstadt en Hans van Baalen, blèrend op een podium tegenover duizenden Oekraïense demonstranten.

Met een beetje pech lokt de Wit-Russische regering genoeg demonstranten uit om geweld te gaan gebruiken en slaat daardoor de vlam in de pan. Geweld laait op, Loekasjenko roept de noodtoestand uit en vraagt de Russen om hulp. Nou, ik zie de anonieme Russisch sprekende militairen al in Minsk staan hoor!