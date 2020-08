Ondanks landelijke verontwaardiging kwamen er ‘slechts’ 100 mensen naar herdenking Bas

Ondanks de landelijke verontwaardiging over de dood van de onschuldige Bas, kwamen er vandaag slechts 100 mensen naar het Museumplein in Amsterdam om voor hem te protesteren onder de noemer #GerechtigheidVoorBas.

En dat aantal mensen is misschien maar goed ook: Bas die zijn dood moest bekopen doordat hij een dreigende situatie probeerde te de-escaleren zat vast niet te wachten op ongeregeldheden.

Vrijdagavond was er nog een stille toch voor Bas in ‘zijn’ Badhoevedorp. Daar liepen honderden mensen mee. Een mooier eerbetoon valt niet te bedenken.

In de zaak van Bas, die werd doodgeschoten nadat hij probeerde om een diefstal van een duur horloge (Rolex) te verhinderden, zitten momenteel vier Amsterdammers vast in de leeftijd van 18 tot 26 jaar. Alle verdachten blijven nog zeker twee weken in hechtenis. En hopelijk (als ze echt iets met deze zaak te maken hebben) nog veel langer. Dat is pas #GerechtigheidVoorBas.

