Ondernemers Bazaar Beverwijk negeren massaal de regels! Burgemeester overweegt algehele sluiting

Zaterdagavond kregen ondernemers die een winkelzaak hebben in de Bazaar Beverwijk een vervelende mededeling. De grootste drie hallen zouden dicht moeten van de gemeente, want hier was het onmogelijk om je aan de 1,5 meter te houden. Ondernemers waren het gisteren niet eens met deze boodschap, want de economische malaise was al gigantisch, zij gingen alsnog open. Nu vreest de gemeente verregaande escalatie, en overweegt zelfs een algehele sluiting van de Bazaar.





Anarchistische taferelen, dat is de beste omschrijving voor wat er gisteren gebeurde in de Bazaar. Ondernemers hadden lak aan de boodschap van de burgemeester. Wat volgde was een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid: de winkels blijven open.

De emoties op De Bazaar in Beverwijk lopen steeds hoger op. Via de speakers spreekt een woeste ondernemer: "Ga open en en verkoop! De bezoekers mogen gewoon naar binnen!" https://t.co/dfVHJ9JSN7 pic.twitter.com/x8elYZtovs — NH Nieuws (@NHNieuws) August 23, 2020

Dit was natuurlijk een recept voor chaos, want niet kort daarna stond de politie op de stoep. Die alsnog vier hallen ging sluiten, of de ondernemers dit nu vrijwillig wilden of niet. De hallen moesten dicht!

Vier hallen van de Bazaar Beverwijk ontruimd om coronamaatregelen https://t.co/bsn8dqsdiq pic.twitter.com/PtfStZDzZL — NoordhollandsDagblad (@nhdagblad) August 23, 2020

Burgemeester Smit van Beverwijk is niet te spreken over het gedrag van de ondernemers, die enorm onverantwoord bezig zijn.

“Ik heb me verbaasd over hun houding. Het besmettingsrisico is er namelijk enorm. Het zou jammer zijn als de hele Bazaar moet sluiten”

Afgelopen week vonden er al gesprekken plaats tussen ondernemers en de gemeente. Ondernemers nemen het de gemeente voornamelijk kwalijk dat ze pas zaterdagavond te horen kregen dat zij de volgende dag niet meer open mochten. Volgens de gemeente was de communicatie wel duidelijk. Zij hadden zaterdag een check gedaan, en geconcludeerd dat de veiligheid in geding was. Vandaar de sluiting aldus de gemeente.

“We hebben vrijdag een gesprek gehad met alle betrokkenen en een bezoek gebracht aan De Bazaar en dat was echt niet om te vieren dat het goed gaat. Dat weten zij ook. In dat gesprek is duidelijk gemaakt dat er maatregelen moeten worden getroffen om de afstand te kunnen bewaren”