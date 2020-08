‘Ongewijzigd coronabeleid Nederland betekent dodental van 10.000 op 1 december’

In dit interview van Trouw met hoogleraar gezondheidsinformatie Theo Vos, wordt de effectiviteit (zelfs noodzaak) van mondkapjes driedubbel onderstreept. Het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) waar Vos aan verbonden is, publiceerde op de dag van Ruttes’ persconferentie een rapport met vernietigende conclusies over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis.

De titel van het interview luidt: ‘Zonder mondkapje gaat Nederland rond 26 november weer op slot’, en ik klikte het artikel ook vooral aan vanwege de paniek zaaiende toon. Maar hoe meer ik begon te lezen over dit meta-onderzoek, hoe minder ‘paniekerig’ die titel begon te klinken. Sterker nog, ‘die titel zou best wel eens kunnen kloppen’, dacht ik halverwege de tekst.

Er is een computermodel ontwikkeld op basis van veertig epidemiologische onderzoeken over het coronavirus, of over virussen die vergelijkbaar zijn met het coronavirus (zoals Sars in 2002-2004). Mondkapjes blijken in dat model zo’n krachtige factor te zijn, dat het de moeite waard was om er een aparte lijn in de grafieken van de prognoses voor aan toe te laten voegen. Het maakte nogal wat uit.

Zoals met dit soort onderzoeken altijd het ‘addertje’ is, de woorden: ‘bij ongewijzigd beleid’ en; ‘bij voortzetting van deze trend’. Toch houdt het computermodel wel enigszins rekening met wat een toename in het aantal geconstateerde besmettingen, en het aantal doden, waarschijnlijk gaat doen voor het ingevoerde ‘huidige’ beleid. Er is namelijk ook een patroon ontdekt in wanneer overheden strengere maatregelen lijken te nemen, en dat is dus meegenomen in dit ‘ongewijzigde beleid’.

Hier zie je de prognose voor het dodental voor Nederland. ‘Easing’ (in het rood) is de prognose voor versoepelde maatregelen, ‘Masks’ (groen) is die als mondmaskers verplicht worden.

Nou, zeg het maar! Is het IHME bezig met ‘paniek zaaien’? Of voelt het ergens ook wel een beetje goed dat veertig onderzoeken laten zien dat het kabinet, maar met name het RIVM, de boel compleet verkeerd hebben aangepakt?