Ook Frankrijk neemt strengere maatregelen en gaat over tot mondkapjesplicht op kantoor

Per 1 september wordt in Frankrijk de mondkapjesplicht voor de meeste werkplekken ingevoerd. “Veel wetenschappers zeggen dat als meerdere mensen samen in een kleine ruimte zijn, het zeker uitmaakt als ze mondkapjes dragen”, zei de Franse minister van Werkgelegenheid Elisabeth Borne, die kennelijk totaal andere wetenschappers spreekt dan men bij het RIVM doet.

In Frankrijk zijn ze niet vies van rigoureuze maatregelen. Even leek het erop dat ze het virus onder controle hadden gekregen met hun strenge lockdown, maar ook daar laait het net zo hard weer op! Frankrijk dreigt de grip te verliezen, beweren deskundigen, en dus is het weer tijd voor nieuwe maatregelen.

De nieuwe mondkapjesplicht zou vooral moeten dienen als alternatief voor thuiswerken, wat volgens de Franse minister nog steeds de voorkeur van iedereen zou moeten zijn. Thuiswerken kan natuurlijk niet zomaar voor iedere functie, dus lijkt de mondkapjesplicht the next best thing te zijn.

Maar het meest opvallende is toch wel dat deze Franse minister beweert dat het dragen van mondkapjes volgens “veel wetenschappers” toch “zeker uitmaakt”. Dat is nogal wat anders dan ‘zou kunnen werken’ of ‘we nemen het zekere voor het onzekere’. Laatst kwam Italië ook al met de invoering van een mondkapjesplicht, dus wat weten beide regeringen dat het RIVM niet weet?

Zowel Frankrijk als Italië richten hun beleid in ieder geval wel alleen op drukke en/of kleine ruimtes. Ze laten het in ieder geval niet over aan gemeenten en voorkomen zo onduidelijkheden. Ook vermijden ze een algemene mondkapjesplicht voor buitenshuis, waar volgens mij iedereen het wel over eens is dat dat onzinnig is. Ik ben benieuwd of het gaat werken en of het beleid in Nederland er door beïnvloed gaat worden!