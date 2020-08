Organisatie anti-coronamaatregelen: ‘Wij vragen iedereen zich rustig op te stellen naar politie en ME’

Vanmiddag vindt er weer een demonstratie plaats in Den Haag, ook ditmaal is het doel om kritiek te leveren op het huidige coronabeleid in Nederland. Het Algemeen Burger Collectie (ABC) heeft wel een oproep gedaan op haar site: gedraag je netjes en rustig. Een verstandige oproep, aangezien de verhoudingen op scherp staan. Een demonstratie zonder opstootjes komt sowieso vele malen beter over dan een demonstratie met tientallen arrestaties en vechtpartijtjes.





Iedereen zit natuurlijk vol spanning te wachten op de demonstratie van vandaag, want gaat het weer zo escaleren als afgelopen donderdag? Actiegroep ABC gaat ditmaal de straat op omdat het beleid van onze premier Rutte en minister De Jonge de ‘geestelijke, maatschappelijk en lichamelijke gezondheid’ in gevaar brengt.

Burgemeester Jan van Zanen heeft gisteren al een oproep gedaan, hij hoopt dat de demonstranten respect blijven houden voor de hulpdiensten.

,,Demonstreren is respecteren. Zolang demonstranten zich aan de afspraken houden en ze de aanwijzingen van de politie opvolgen, krijgen ze alle ruimte hun boodschap voor het voetlicht te brengen. Helaas zien we dat een aantal demonstranten aanwijzingen of waarschuwingen van de politie regelmatig negeert. Als dit meermaals gebeurt, wordt opgetreden door politie of ME. Mensen die dan nog steeds in discussie gaan of in de weg lopen, zoeken bewust de confrontatie.”

Ook de organisatie zelf heeft een oproep gedaan richting de demonstranten: gedraag je rustig richting de hulpdiensten. Een slimme zet van ze, want ongeregeldheden met de hulpdiensten gaat niks opleveren. Sympathisanten en andere Nederlanders zullen zich sneller keren tegen het doel van de demonstranten als het weer uitloopt op massale ongeregeldheden.

‘Wij vragen iedereen die aan deze demonstratie wil deelnemen zich rustig op te stellen tegen de politie en ME. Dit is de laatste demonstratie op het Malieveld en deze staat in het teken van verbinden. Laten we hier gebruik van maken en zorgen dat we deze demonstratie met z’n allen tot een succes maken en ons kunnen voorbereiden op aankomende acties. Laten we met deze demonstratie nog één keer laten zien dat het vooral niet aan ons ligt! Wel vragen wij iedereen om de camera paraat te houden, mocht opnieuw de afspraken door Regio Haaglanden niet worden nagekomen zoals dat gebeurde op de demonstratie afgelopen donderdag’