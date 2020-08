Philips ondergaat economische domper: VS stoppen abrupt met afname beademingsapparatuur

De Verenigde Staten hebben besloten om het contract met Philips voor tienduizenden beademingsapparaten stop te zetten. In april had Philips nog een contract getekend voor een levering van 43.000 apparaten aan de VS, maar die hebben nu de levering stopgezet. Wat de precieze reden is waarom de Amerikanen menen dit niet meer nodig te hebben blijft onduidelijk. Dit is weer een typisch voorbeeld van de onberekenbare acties van de Trump-regering.



Voor Philips komt de beslissing onverwacht aan. Zij hadden door deze goede deal al flink geïnvesteerd in extra werknemers in de Verenigde Staten om deze deal in de perfectie uit te voeren. Philips heeft al 12.300 apparaten geleverd, maar door de overige 30.000 gaat een dikke streep.

Philips had met deze deal meer dan een half miljard euro kunnen verdienen, maar dit gaat nu allemaal niet door.

“We hebben honderden nieuwe collega’s aangenomen voor onze fabrieken in de VS en hebben onze toeleveranciers gevraagd om een enorme extra inzet, allemaal in reactie op de covid-19 pandemie.”

Of de Amerikanen menen dat corona niks meer voorstelt of dit is weer een poging om America First te implementeren en schakelt Trump over op een Amerikaans bedrijf voor de levering van de beademingsapparatuur.

Het is te hopen dat Philips niet al te veel schade lijdt door deze actie.