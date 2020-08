Racisme-discussie speelt ook in Duitsland: ‘Zigeunersaus heet voortaan Hongaarse paprikasaus’

Voortaan bestellen we in Duitsland een Paprikasauce Ungarische Art Schnitzel in plaats van de welbekende Zigeunerschnitzel. De reden daarvoor laat zich raden: het woordje ‘zigeuner’ zou discriminerend zijn en ook in Duitsland is dat topic een hot item.

Het Duitse voedingsmerk Knorr is van mening dat de term ‘zigeunersaus’ discriminerend is en dus niet meer van deze tijd. Een tijd waarin we straatnamen aanpassen, standbeelden verwijderen en nog iets langer geleden onze geliefde negerzoen veranderde in chocoladezoen.

Unilever, het moederconcern van Knorr, heeft nu besloten dat de naam zal worden aangepast naar Paprikasauce Ungarische Art. De ingrediënten van het product zouden wel ongewijzigd blijven omdat de beroemde saus, bestaande uit onder andere paprika, augurken, tomatenpuree, uien en knoflook qua ingrediënten wél aan de diversiteitsnorm voldoet.



Zelf zigeunersaus maken kan natuurlijk ook nog altijd… (Dank aan GS voor de tip!)

Knorr verwoord de naamswijziging zelf als volgt:

“Omdat de term zigeunersaus als negatief gezien kan worden, hebben we besloten de saus een nieuwe naam te geven.”

Waarschijnlijk droevige gezichten bij fans van traditionele schnitzels, maar de Centrale Raad van Duitse Sinti en Roma juicht de beslissing van harte toe.

De Duitse krant Bild am Sontag citeert:

“Het is goed dat Knorr tegemoetkomt aan de bezwaren van zoveel mensen. […] Maar voor ons staan de benamingen zigeunersaus en zigeunerschnitzel niet bovenaan de prioriteitenlijst.”

In 2013, pakweg zeven jaar geleden, schreef diezelfde krant nog een kritisch stuk over “Gutmenschen” die zouden willen toornen aan de naam Zigeuner-Soße. Dat mocht echt niet gebeuren, want traditie! Maar ziet u eens zeven schnitzels jaar later…