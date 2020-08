Rampzalige toestand in Mexico, overheid negeert coronavirus nog steeds

Mexico staat sinds zaterdag in de top 3 van landen met de meeste coronadoden, achter Brazilië en de Verenigde Staten. De Mexicaanse overheid negeert het virus vrijwel volledig en president Lopez Obrador wil zelfs Onafhankelijkheidsdag gaan vieren zoals ze dat altijd hebben gedaan. Gekkenwerk!

De cijfers

Zaterdag noteerde het land opnieuw een recordaantal besmettingen: 9556. Het totaal komt daarmee op 434.000 besmettingen te liggen, en het dodental is 47.472. Pakweg één op de negen (geteste) patiënten zou dus komen te overlijden. Al schijnt er ook ontzettend weinig te worden getest, wat natuurlijk een vertekend beeld geeft.

Opvallende kritiek

Het opvallende aan dit bericht is de kritiek van Amerikaanse virologen op het beleid van de Mexicaanse overheid. Je ziet vanzelf waarom.

Het eerste punt van kritiek: alleen de meest zieke patiënten worden getest, waarvan de helft positief blijkt te testen voor corona. De tweede: ‘er wordt niet geïnvesteerd in contactonderzoek, maar vooral in het uitbreiden van de capaciteit in ziekenhuizen.’ Het derde punt van kritiek: tegenstrijdige berichten over het dragen van mondkapjes. En dan het vierde: “Critici vinden dat beperkende maatregelen te laat op gang kwamen en te snel zijn versoepeld. Sinds eind mei richt de regering vooral op een herstart van de economie. Sommige sectoren werden vrijgesteld van beperkingen, omdat ze ‘cruciaal’ waren voor het land.”

Dit zijn toch exact dezelfde problemen als bij het Nederlandse coronabeleid? Er spelen in Mexico nog wel andere factoren mee waardoor het daar veel erger is dan hier, maar het punt blijft: beide overheden hebben het op grotendeels dezelfde wijze verprutst. Dat doen ze trouwens nog steeds.