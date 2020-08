Ruim 200 arrestaties na massaal protest in Berlijn, Robert F. Kennedy houdt historische speech

We schreven gisteren al over een massaal protest tegen de coronamaatregelen in Berlijn. De Duitse politie heeft daarbij ruim 200 mensen opgepakt. Robert F. Kennedy, de neef van John F. Kennedy, hield een historische speech.

De aanhoudingen volgden nadat de meeste demonstranten netjes naar huis waren vertrokken. Een groep, bestaande uit onder andere rechts-extremisten weigerden echter om te vertrekken en werden door de Duitse politie gearresteerd. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan wat onze communistische collega’s van Joop.nl constateren: ‘Corona-ontkenners en extreemrechts demonstreren in Berlijn’.

Een van die zogenaamde ‘ontkenners’ en ‘extreem-rechtse’ demonstranten was Robert F. Kennedy, de neef van de in 1963 vermoorde legendarische Amerikaanse president John F. Kennedy. Hij hield een indrukwekkend betoog dat verwees naar deze legendarische speech uit eveneens 1963.