Spelen met levens! Werknemers slachterij Van Rooi: ‘we moesten liegen over gezondheidsklachten’

Medewerkers van slachterij Van Rooi Meat uit Helmond komen met een schokkende onthulling: ze zeggen de afgelopen twee maanden met coronaklachten te hebben doorgewerkt, en dat ze van hun werkgever moesten liegen over hun gezondheid. Geld was weer belangrijker dan mensenlevens…

Een deel van de werknemers vulde bij voorbaat al ‘nee’ in bij de vraag of ze ziek waren, maar anderen verklaren juist dat ze dit onder druk van een leidinggevende hebben moeten aankruisen. In beide gevallen werd het gedaan uit angst om hun baan te verliezen.

Directeur Marc van Rooi ontkent natuurlijk alles, of heeft er niets van meegekregen. En dat zal die waarschijnlijk ook niet krijgen, want het klokken luiden van de werknemers heeft ook niet bepaald het gewenste effect gehad. De GGD en Veiligheidsregio laten het volgende weten: “Per brief is Van Rooi Meat dit weekend medegedeeld dat er onaangekondigde controles van de gezondheidsverklaringen gaan plaatsvinden.”

Van Rooi Meat moest eind mei al twee weken dicht vanwege de vele coronabesmettingen die de GGD er had geconstateerd. Toen zou het bedrijf ook al bepaalde steekproeven hebben gemanipuleerd door bepaalde arbeidsmigranten die dag niet op het werk te laten verschijnen. Die werknemers kregen ze uiteraard in beeld door eerst zélf al met een enquête te achterhalen wie klachten had en wie niet.

De GGD keek in juni echter alleen nog maar naar ingevulde gezondheidsverklaringen van de werknemers, waar dus vrij makkelijk mee kon worden gefraudeerd. Nou, laat zo’n bedrijf vooral weten dat je onaangekondigde controles gaat uitvoeren. Dat zal ze leren!