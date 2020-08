Toegangswegen naar Nederlandse stranden afgesloten: ‘Alsmaar drukker en drukker!’

Gisteren was het al erg druk op de Nederlandse stranden, maar vandaag wordt er nog meer drukte verwacht, want zondag stranddag. Om incidenten zoals gisteren te voorkomen en om er voor te zorgen dat de stranden geen corona(ver)brandhaarden worden zijn de toegangswegen van diverse stranden afgesloten.

Vanwege een gigantische verkeersdrukte heeft de gemeente Den Haag laten weten dat het momenteel niet meer mogelijk is om met de auto de stranden in Scheveningen en Kijkduin te bezoeken. De toegangswegen zijn tijdelijk afgesloten. Het is nog wel mogelijk om de stranden te bereiken via het openbaar vervoer, maar ook dat wordt eigenlijk afgeraden door de gemeente Den Haag.

De situatie in Scheveningen loopt al dagen uit de hand. Werden eerder nog verkeersregelaars belaagd, nu is Scheveningen zelfs getransformeerd in een illegale camping met alles erop en eraan… De politie zou onvoldoende mankracht hebben om de illegale kampeerders aan te pakken.

Overnachten op t strand is verboden. Politie geeft aan 'onvoldoende personeel' te hebben om te handhaven of verwijst naar @GemeenteDenHaag. Wel iedereen uitnodigen, niet voldoende capaciteit (op meerdere vlakken) om iedereen op te vangen. Wordt weer n mooie dag #Scheveningen https://t.co/jf9MGn0hye — De Scheveninger (@DeScheveninger) August 9, 2020

In het nabijgelegen Rotterdam is de drukte er niet minder om. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept recreanten op om vandaag niet naar het strand te gaan. Gisteren was het er te druk en een dezelfde chaotische situatie wil de gemeente Rotterdam dan ook voorkomen. Inmiddels is bijvoorbeeld het Kralingse Plas al niet meer toegankelijk voor automobilisten.