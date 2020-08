Zo gaat OVERVERHIT NEDERLAND om met warmste dag augustus ooit: Schietpartij op strand, gewelddadige overval op YouTube-ster + meer GEWELD!

Het was vandaag uitzonderlijk warm. Sterker nog: het was de warmste 8 augustus ooit gemeten. Met een temperatuur van bijna 35 graden (34,6) graden in De Bilt werd het oude dagrecord van 32,9 graden verbroken. En dat leidde bij enkele oververhitte testosteronbommetjes tot een zonnesteek in hun hersenpan…

In de ‘Lieve stad Amsterdam’ werd -onder toeziend oog van vele tientallen mensen- een man neergeschoten bij een populair waterrecreatiegebied aan De Nieuwe Meer. Het slachtoffer raakte zwaargewond en moest zelfs worden gereanimeerd. De dader is nog steeds voortvluchtig, maar stadszender AT5 heeft een foto in handen van net na de schietpartij.

In Den Haag waren het verkeersregelaars die het moesten ontgelden. Daar werden verkeersregelaars meermaals lastiggevallen door ‘verhitte automobilisten’, aldus Omroep West. Vooral in en rondom Scheveningen kregen automobilisten het vaak aan de stok met verkeersregelaars.

Buiten de Randstad ging het er niet veel beter aan toe. In het Noord-Brabantse Uden sloegen vier mensen op de vlucht nadat ze een gewapende overval hadden gepleegd in het huis van YouTube-ster Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials. De bewoners van het huis zouden zijn bedreigd met een vuurwapen.