Trump geeft Microsoft groen licht! Overnamegesprekken met TikTok gaan verder

In eerste instantie wilde Trump niks weten van een mogelijke overname van TikTok door Microsoft, maar na een gesprek met Microsoft is Trump toch van gedachte veranderd. Trump wil nu niet meer de app verbieden, maar realiseert zich dat een overname door Microsoft geen slecht idee is. Hierdoor kunnen de gesprekken tussen beide techbedrijven worden hervat!





De draai van Trump kan best gezien worden als een verrassing. Aangezien onder andere Microsoft afgelopen week nog werd ‘verhoord’ door het Congres. Dit vanwege hun alsmaar groeiende invloed. Toch heeft Trump zijn mening veranderd; liever een Amerikaans bedrijf dat TikTok runt, dan dat de Chinezen het doen. Deze strategie past uiteraard perfect in het plaatje van de anti-China-politiek van Trump.

Voor Microsoft is dit een belangrijke ontwikkeling, zij kunnen met de overname van TikTok in één klap concurreren met andere grote bedrijven op de markt van sociale media.

Voor de Amerikaanse overheid is deze zet ook van belang. Zij vertrouwen de Chinezen niet met al die Amerikaanse data, TikTok wordt door 100 miljoen Amerikanen gebruikt. De Amerikaanse overheid vreest namelijk dat de Chinezen bij de Amerikaanse gebruikersdata kan komen.

Wanneer Microsoft de Amerikaanse tak van TikTok in handen krijgt komen de servers voor de Amerikaanse gebruikers in de Verenigde Staten te staan. Iets wat natuurlijk goed valt bij de Amerikaanse overheid.