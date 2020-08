Verplicht kijken! Thierry Baudet staat pal voor onze grondrechten en is dus tégen de corona-spoedwet

Bij omroep Ongehoord Nederland mocht Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet uitleggen wat zijn partij van de draconische, ronduit dictatoriale corona-spoedwet van het kabinet vindt. Baudet was héél duidelijk in zijn oordeel (en dat van zijn partijgenoten): deze wet mag er never nooit komen. De maatregelen gaan veel te ver en zijn ook nog eens onnodig omdat het nieuwe Chinese coronavirus veel minder gevaarlijk is dan aanvankelijk gevreesd.

Kijken deze video en opslaan voor de toekomst. Want de kans is groot dat Baudet en FVD de enigen zijn die tegen deze totalitaire machtsgreep verzetten.