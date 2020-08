Verrassing! Progressive, eurofiele D66’er Alexander Pechtold spreekt “regelmatig” met nep-VVD’er Rutte

Het zal helemaal niemand verbazen, maar toch: Alexander Pechtold zegt in De Telegraaf dat hij “regelmatig” contact heeft met zijn oude makker, Mark Rutte. Gezellig!

Gevraagd met wie Pechtold tegenwoordig het meeste contact heeft, nu hij zelf niet meer actief is in de politiek, antwoordt hij: “Heel regelmatig met Rutte. Die belt eens in de zoveel tijd om te vragen hoe het met me is. Ik stuur hem ook wel een sms’je als hij nachtenlang met zijn Europese collega’s in Brussel zit te onderhandelen.”

Wat er dan in zo’n berichtje staat? “Hou vol.” Want Pechtold deelt Ruttes doelen, natuurlijk. Beide heren zijn voor meer, meer, meer Europa en minder, minder, minder nationale soevereiniteit. Natuurlijk, Pechtold zegt voor de goede orde nog even snel dat hij en Rutte net wat anders aankijken tegen de EU, maar ja, dat is puur voor de bühne. Hij is immers van D66 en moet toch nog iets van onderscheid maken.

Anders dan zijn woorden spreken zijn daden boekdelen. Hij en Rutte zijn natuurlijke bondgenoten, en beide heren zijn zich daar maar al te zeer van bewust.

