Video: in 2019 zei Thierry Baudet al dat het leger ingezet moest worden in relbuurten. D66: fel tegen

De afgelopen dagen hebben we vreselijke dingen gezien in Nederland. Mannen en vrouwen werden op klaarlichte dag afgeschoten dan wel neergeschoten. En in hele buurten rellen honderden allochtone jongeren, waarbij ze de politie zelfs wegjagen.

Met name dat laatste is ongelooflijk om te zien. De politie zijn doodsbang voor de jongeren. Ze hebben gewoon niet genoeg middelen om terug te vechten — en er zijn niet genoeg agenten om de been om elkaar te helpen.

In januari 2019 sprak Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet hier al over. Hij stelde toen voor om in dit soort gevallen het leger in te zetten. Geen slecht idee, natuurlijk, aangezien de politie het duidelijk niet aan kan.

Maar hoe reageerde het partijkartel daar op? Juist. Die vonden het onzin. Zie deze woordenwisseling met een kippetje van D66:

Steeds meer buurten worden onveilig gemaakt door "jongeren". @thierrybaudet stelde in 2019 al voor om in zulke gevallen het leger in te zetten. @D66 snapte niet waarom. Misschien begrijpen ze het nu?

Je zou bijna denken dat D66 en de andere kartelpartijen tegen hardhandig optreden tegen straatterroristen zijn omdat ze het eigenlijk wel prima vinden wat die ‘jongeren’ doen. Net als het partijkartel zijn ze immers driftig bezig om de samenleving te ondermijnen, en de cultuur kapot te maken.