Voormalig opperhoofd van het RIVM wil mondkapjesplicht: ‘Ook geen bewijs voor 1,5e meter, maar dat doen we ook’

Oud-directeur infectieziekten Roel Coutinho van het RIVM heeft vrijdagavond in Nieuwsuur laten weten dat er wat hem betreft zo snel mogelijk een mondkapjesplicht moet komen. Landelijk. Overal. Altijd. De situatie zoals die nu bestaat — waarin het dragen alleen verplicht is op bepaalde plekken — is volgens hem te verwarrend.

“Loop je in de Kalverstraat dan moet het wel, en ga je even verder weg, dan moet het niet”, aldus Coutinho. “Je moet in deze situatie duidelijk zijn.” En dat betekent: overal zo’n mondkapje op.

Wat betreft het non-argument van het kabinet dat mondkapjes “schijnveiligheid” zijn en mogelijk zelfs gevaarlijk (omdat mensen het kapje te vaak zouden aanraken met hun handen ofzo): daar is Coutinho niet van onder de indruk. Mensen kunnen zich prima aan meerdere regels tegelijk houden.

Hilarisch genoeg zegt Coutinho ook dat er “geen wetenschappelijk bewijs” is dat mondkapjes mensen daadwerkelijk beschermen. Maar, zegt hij, er is ook geen bewijs dat de anderhalve meter afstand werkt. “En toch doen we het allemaal wel.”

De kans is natuurlijk levensgroot dat er inderdaad zo’n landelijke mondkapjesplicht komt. Zo’n Coutinho zet met dit soort uitspraken toch druk op de regering — en zelfs op zijn (oud-) collega’s van het RIVM. Uiteindelijk gaan die vast door de knieën.

