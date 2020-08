Voorzitter Horeca Nederland is ‘linkse burgemeester’ Aboutaleb helemaal zat: ‘ik begin het spuugzat te worden’

Voorzitter van Horeca Nederland, Robèr Willemsen, is van mening dat Nederland en Nederlandse ondernemers de dupe worden van linkse burgemeesters. Linkse burgemeester profileren zich in deze tijd juist meer ten opzichte van hun rechtse collega’s aldus Willemsen. Of hij gelijk heeft wat betreft Aboutaleb is dan weer een ander punt.



De voorzitter laat flink van zich horen, normaliter geeft men eerder kritiek op individuele burgemeesters en hun beleid. Willemsen heeft er echter genoeg van en meent een patroon te herkennen: linkse burgemeesters doen expres andere dingen, om zich zo te kunnen profileren.

‘’Linkse burgemeesters willen zich profileren als er een rechtste coalitie is. Vervelend genoeg dit politieke steekspel voor de gemiddelde Nederlander, maar als Rotterdamse horeca-ondernemer ben ik de controles – en met name de manier waarop – spuugzat te worden. Nauwelijks besmettingen in de horeca, maar alles privé gerelateerd.’’

Volgens Willemsen is het zo dat de politiek mensen op hun thuissituatie niet goed kunnen controleren en sturen, en daarom wordt de horeca maar afgestraft.

In Rotterdam en Amsterdam, waar men in sommige gebieden mondkapjes moeten dragen, is het wel zo dat ondernemers hun omzet zien dalen. De frustratie bij de ondernemers ligt hoog, want volstrekt te begrijpen is aangezien zij harde economische klappen hebben gekregen.