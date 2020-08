Vrees voor mogelijke escalatie in Rotterdam: ‘Drillrapper(t)s roepen op om ‘ergere fittie’ te maken dan in Den Haag en Utrecht

We gaan het zien vanavond, maar op ‘Insta’ gaat een oproep rond om vanavond een ‘drillrap-fittie’ te organiseren in Rotterdam. Een van de weinige steden binnen de Randstad die, op de uit de hand gelopen BLM-demonstratie na, nog was gevrijwaard van geweld door ‘oververhitte’ en ‘verveelde jongeren’.

Incident op incident volgt, maar laten we het voor de goede orde nu even houden op de ruzies tussen rivaliserende gangsterrap-groepjes – ofschoon ‘drillrappers in recentelijk Dikke van Dale-taal.

Op sociale media zoals Instagram en Snapchat gaan berichten rond dat er om 20.00 uur vanavond een confrontatie gepland staat tussen ‘bepaalde mensen’.

Wie precies? Dat is en blijft een raadsel met al die gezichtsbedekkingen en muilkorven, maar het lijkt erop dat enkele jongeren zijn geïnspireerd door de dagenlange rellen in de Schilderswijk in Den Haag en sinds gisteren ook het beruchte Kanaleneiland in Utrecht.

Dit is de drillrap-groep die op insta oproep doet om te rellen vanavond 8u op het Hofplein R’dam. Ziekelijkmakende filmpjes op dit account. Ik snap niet dat die gasten allang opgepakt zijn @politie #rotterdam #hofplein #DenHaag #ALMERE #Schilderswijk #drillrap pic.twitter.com/szUWKys16o — Soldaat van Oranje (@VanSoldaat) August 15, 2020

De drillrap-boys van 010 kunnen natuurlijk niet achterblijven, dus roepen ze al hun matties op om vanavond naar het Hofplein in Rotterdam te komen. Daarnaast hebben ze ook nog een vete uit te vechten met een rivaliserende drillrap-groep uit Amsterdam, dus de Nederlandse Spoorwegen zijn gewaarschuwd over wie ze in de trein of op het perron zullen aantreffen.