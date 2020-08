VVD-prominent Henk Kamp over slechte asielprocedures: ‘Ik voel me daar zelf medeverantwoordelijk voor’

In een openhartig interview blikt VVD-prominent Henk Kamp terug op zijn tijd als VVD-politicus. Als minister had hij veel te maken met het migratiebeleid, en terugkijkend op deze periode ziet hij zijn gemaakte fouten, en dingen waar hij en zijn partij niks aan konden doen.





Het rommelt flink bij de IND, Integratie en Naturalisatiedienst, de laatste paar maanden. De wachtlijsten voor migratie zijn eindeloos lang. Bij een procedure wat te lang duurt, moet de overheid een boete betalen. Dit gebeurt nu dus wekelijks. Ook in de tijd van Kamp waren er al problemen bij de IND.

„Nee. En ik voel me daar zelf ook medeverantwoordelijk voor. Ik heb ruim elf en een half jaar deel uitgemaakt van het kabinet. Als een van de weinigen in Nederland zat ik op een plek waar je daar echt invloed op kunt uitoefenen. Ik vind niet dat het geworden is wat ik zelf graag zou zien.”

Het grootste probleem van de migratie in Nederland, is dat het geen gecontroleerde migratie is. Het overkomt ons land steeds. In feite is Nederland hier dus nooit goed op voorbereid, het gaat vanaf het begin al fout. Het is interessant dat Kamp dit ook zo openlijk zegt. Veel kritische oppositiepartijen roepen dit al geruime tijd, dat het al fout gaat bij de ‘deur’. Fortuyn was hier het bekendste voorbeeld van – en niet vergeten: VVD-mastodont Bolkestein.

„Immigratie in Nederland is niet echt een gecontroleerd proces geweest. Het is ons overkomen. Grote groepen gastarbeiders uit rurale gebieden in Turkije en Marokko zijn hier naartoe gehaald om in fabrieken te werken. Daarna is een groep asielmigranten gekomen die voor een verblijfsvergunning zijn geselecteerd op basis van of het erg genoeg was wat hen was gebeurd. Er is niet gekeken naar wat de kans was dat mensen zouden slagen in deze samenleving. Of men een klik had met Nederland of met de vrijheid en verdraagzaamheid die kenmerkend is voor ons land. Dat is jammer voor de betrokkenen en ook jammer voor de samenleving als geheel.”